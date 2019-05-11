HABER

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yüzmek için girdiği Dalyan Kanalı’nda, yaklaşık 40 metre mesafedeki Çandır Mahallesi İskelesi’ne ulaşmak isteyen Ali Demirtaş (27), boğularak hayatını kaybetti.

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Olay, saat 17.30 sıralarında Köyceğiz Gölü’nü İztuzu Plajı’na bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalı’nda meydana geldi. Kavaklıdere ilçesinde oturan ve fırıncılık yaptığı öğrenilen Ali Demirtaş, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte günübirlik gezmek için Dalyan’a geldi.

İki arkadaş, Dalyan Kanalı’ndaki iskelede oturduktan sonra, Demirtaş, suyun yaklaşık 40 metre ilerisindeki, Çandır Mahallesi İskelesi’ne yüzmek istedi. Bir süre yüzen Demirtaş, daha sonra çırpınmaya başladı.

iskeleye-yuzmek-isteyen-genc-boguldu_6900_dhaphoto4

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nden dalgıç istedi. Olay yerine sevk edilen 3 kişilik dalgıç ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından, Demirtaş’ın cansız bedenine ulaştı.

Talihsiz gencin cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
YTB’nin Türkiye burslarında yazılı sınav dönemiYTB’nin Türkiye burslarında yazılı sınav dönemi
Genç Kartalllar Haftası'nda Solotürk'ten nefes kesen gösteriGenç Kartalllar Haftası'nda Solotürk'ten nefes kesen gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Ortaca boğulma

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.