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Muğla'da kahreden olay! Tedavi olmak istemedi, ölüm otel odasında geldi

22.03.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokaklarda yaşayan ve mevsim şartları dolayısıyla otel odasına yerleştirilen 51 yaşındaki İsmail Tekin odasında ölü olarak bulundu. Tekin'in sağlık problemleri olduğu ve tedavi olmak istemediği öğrenilirken, cansız bedeni otel odasından alınıp Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'da kahreden olay! Tedavi olmak istemedi, ölüm otel odasında geldi

Muğla Marmaris'te meydana gelen olay, akşam saatlerinde kaymakamlık tarafından evsizlerin barındırıldığı bir otelde meydana geldi. Odasından çıkmayan İsmail Tekin'i merak eden otel görevlisi odanın kapısını defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Otel görevlisi yedek anahtarla kapıyı açınca Tekin'i hareketsiz bir şekilde bularak hemen 112 ihbar hattına durumu bildirdi.

TEDAVİ OLMAK İSTEMEMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. tekin'in uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve tedavi olmak istemediği öğrenildi. 51 yaşındaki İ. Tekin’in cansız bedeni otel odasından alınıp Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Muğla
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