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Muğla'da ormanlık alanda ölü ayı bulundu

07.11.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Marmaris'teki ormanlık alanda, bedeninde ateşli silah ya da kesici delici alet izi bulunmayan yetişkin erkek ayı ölüsü bulundu. Ölü ayı, Muğla Üniversitesi Veterinerlik Bölümü yetkililerine gönderildi.

Muğla'da ormanlık alanda ölü ayı bulundu

Marmaris- Muğla Karayolu’nun 8’inci kilometresindeki Karadere mevkisindeki ormanlık alanda, doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi. kayalık üzerinde ölü ayı görünce, durumu Marmaris İlçe Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ormanlık alanın içine doğru 20 dakika yürüdükten sonra, bir kayalık bölgede ölü ayıyı buldu.

BİR HAFTADIR ÖLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yetkililer ilk yaptıkları incelemede ayının yetişkin erkek olduğunu ve yaklaşık bir haftadır ölü olduğunu belirledi. Vücudunda ateşli silah ya da kesici delici alet yaralanması bulunmayan ayının cansız bedeni, Muğla Üniversitesi Veterinerlik Bölümü’ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Muğla
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