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Muğla'da sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

26.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Muğla'da sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan cesedin üzerindeki sır perdesi aralandı. Cesedin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a ait olduğu belirlendi. Amcası tarafından teşhis edilen Sulıaman ile 4 arkadaşının yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiği ancak Yunan askerlerince geri itildikleri iddia edildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 25 kilometre mesafedeki Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü mevkisi Gabaklar Koyu'nda, 24 Ocak günü bulunan erkek cesedinin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman’a ait olduğu saptandı. Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sulaıman'ı Adapazarı'ndan gelen amcası Yahya Sulaıman (57) teşhis atti.

'YUNAN ASKERLERİ GERİ İTTİ' İDDİASI

Amca Yahya Sulaıman, Mohammad Sulaıman ve 4 arkadaşının 15 gün önce Bozburun'dan yasa dışı yollarla, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiğini anlatarak, grubun Yunan askerlerince geri itildiğini, içlerinden birinin suda boğulduğunu, yeğeninin ise kayıp olduğunu ileri sürmüştü.

DNA TESTİ KİMLİĞİ BELİRLEYECEK

Cesedin kesin kimlik tespiti için amca Yahya Sulıaman'dan alınan DNA örnekleri ile yeğenin DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılacak.

Kaynak: DHA

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