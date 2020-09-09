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Muğla'da yarı çıplak halde markete girip bir kadını taciz eden zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 00:40 | Son Güncelleme

Muğla'daki bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürmüştü. Yarı çıplak bir şekilde markete giren ve markette bir kadına tacizde bulunarak darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Olay Milas ilçesinde meydana gelmişti. Geçen Pazar günü Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyen Kürşat Z., daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

Sözlü tacizin ardından market işletmecisi kadın tacizciyi iş yerinden çıkarmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası bir anda öfkelenen Kürşat Z., iş yeri sahibini darp etmeye başladı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ İŞ YERİNDEN AYRILDI

Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı. Arka arkaya yumruklarla şiddetini arttıran şahıs, hiçbir olmamış gibi iş yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.

Şüpheli Kürşat Z. Konya-Adana seferini yapan otobüste yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. (İHA-AA)


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