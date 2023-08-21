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Muğla'daki festivalde çalındı! Değeri 50 bin euro: Tek bir korkusu var

21.08.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Milas'ta düzenlenen festivalde bir sanatçıya ait bronz heykelin başı çalındı. Bronz heykelin 50 bin Euro değerinde olduğunu belirten sanatçı "Heykele ait parçaların hurdacılara satılmasından korkuyorum" dedi. Jandarma ekipleri, hırsızlığı yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Muğla'daki festivalde çalındı! Değeri 50 bin euro: Tek bir korkusu var

Her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı'na ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde 18- 20 Ağustos tarihleri arasında Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali yapıldı. Bodrum'da yaşayan Ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları da festival kapsamında 'Kuşlar' isimli bir sergi açtı. Sergide yer alan Güzey'e ait 30 kilogram ağırlığındaki bronz heykelin başı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dün gece saatlerinde çalındı. Sabah sergi alanına giden Güzey, hırsızlığı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, heykelin başını çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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"HURDACILARA SATILMASINDAN KORKUYORUM"

Bronz heykelin 50 bin Euro değerinde olduğunu belirten Güzey, heykelin parçalarının hurdacılara satılmasından korktuğunu söyledi. Güzey, "Festival kapsamında kurguladığım sergide bana ait birkaç eser de yer alıyor. Onlardan biri de 30 kilogram ağırlığındaki heykeldi. Dün gece güvenlik olmasına rağmen sabah geldiğimde heykelin başı ve sarkaçlarının çalındığını gördüm. Durumu jandarma ekiplerine bildirdim. Heykeli çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı. Umarım bir an önce esere ait parçalar bulunur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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