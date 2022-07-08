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Muğla, Muş ve Nevşehir bayram namazı saat bilgisi 2022! Muğla, Muş ve Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta?

08.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na saatler kala vatandaşlar internette bayram namazı saatlerini sorguluyorlar. Muğla, Muş ve Nevşehir’de yaşayan birçok kişi de bayram namazının saatini merak ediyor. 9 Temmuz Cumartesi yani yarın bayramın birinci günü. Sabah erken saatlerde de bayram namazları kılınacak. Peki Muğla, Muş ve Nevşehir illerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Diyanet’e göre bayram namazı saat bilgisi...

Muğla, Muş ve Nevşehir bayram namazı saat bilgisi 2022! Muğla, Muş ve Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta?

Muğla, Muş ve Nevşehir illerinde ikamet etmekte olan veya bu illerde bayram namazı kılacak olan vatandaşların bayram namazı saatleri araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Yarın sabah erkenden kalkıp bayram namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar saatlerini geceden ayarlıyorlar. Peki Muğla, Muş ve Nevşehir illerinde bayram namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre Muğla, Muş ve Nevşehir’ de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

2022 MUĞLA, MUŞ, NEVŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz-12 Temmuz arası idrak edilecek. Muğla'da bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 06.27'de cemaatle beraber kılınacak. Muş'ta 05.31'de kılınırken, Nevşehir'de ise bayram namazı 05.58'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Önceki günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

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