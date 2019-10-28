Muğla ve Aydın'da 284 yangında 950 hektar alan tahrip oldu

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, sorumluluk alanlarında Muğla ve Aydın'ın olduğunu belirterek "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 284 yangında 950 hektar alanımız tahrip oldu." dedi.

Yaprak, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyon fidan dikileceğini bildirdi.

Bölge Müdürlüğü olarak Muğla ve Aydın'dan sorumlu olduklarını dile getiren Yaprak, yangın olaylarına karşı hassas bir bölgede bulunduklarını söyledi.

Yangınlara hem karadan hem de havadan müdahale edebilecek her türlü imkana sahip olduklarını vurgulayan Yaprak, şunları kaydetti:

"98 arazöz, 33 su ikmal aracı, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 13 greyder ve 7 treylerimiz mevcut. Bu ekipmanlarda çalışan toplam personel sayımız da bin 324. Bunun yanında su atan 5 helikopter ve bir de keşif maksatlı helikopter var. Bugün itibarıyla ülke genelinde 2 bin 243 yangın meydana geldi, 6 bin 69 hektar alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ise 284 yangında 950 hektar alanımız tahrip oldu."