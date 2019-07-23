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Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 1535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde sahte içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, iş yerinin gizli kapıyla girilen deposunda 1535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyonda iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Fethiye gözaltı Muğla polis sahte içki

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