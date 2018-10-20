HABER

Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakent Mahallesi'nde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşmalı (2)Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşmalı (2)
Banka görevlisinin dikkati yaşlı kadının 210 bin lirasını kurtardı (2)Banka görevlisinin dikkati yaşlı kadının 210 bin lirasını kurtardı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dalaman Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü düzensiz göçmen Muğla Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.