Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Datça'da operasyon düzenledi.

Gavur Deresi mevkisinde, Suriye ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı.

Aynı mevkide jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada da 26 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

