Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "AB Eğitim ve Gençlik Merkezi Erasmus + Stratejik Ortaklık İyi Uygulamaların Değişimi" programı kapsamında yabancı öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen "Europe İncludes U" adlı proje kapsamında, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde Kumbahçe Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye başta olmak üzere, Portekiz, İtalya, Almanya, Romanya ve Makedonya'dan gelen 11 yabancı öğrenci ve 9 öğretmen, hazırladıkları çeşitli resim ve sanat çalışmalarını vatandaşların beğenisine sundu.

Hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların katılımıyla, yöresel halk oyunları gösterisinin de sahnelendiği etkinliğin sonunda Türk ve yabancı katılımcılar, şarkılar eşliğinde dans etti.

Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mert Kavak, 2017'de başlayan projeye beş farklı ülkenin katıldığını söyledi.

Projenin göçmen çocukların eğitim güçlüğüyle alakalı olduğuna dikkati çeken Kavak, "Biz bu projeye eğitim güçlüğü çeken hafif düzeyli engelli çocuklar için katıldık. Daha önce Almanya, İtalya ve Portekiz'e ziyaretlerimiz oldu. Projenin bu ayığı da ülkemizde yapılıyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz." diye konuştu.

Portekiz'deki bir okulun bütçe menajeri Paulo Antunes de projenin ana fikrinin okullarını geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

