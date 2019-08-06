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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Ertaş Solmaz idaresindeki 33 AAH 294 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda, Ayşe Uysal Erkek yönetimindeki 48 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Erkek'in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem ve Reyyan Gökmen, İbrahim ve Yusuf Uysal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim Uysal'ın, hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesine sevk edildiği bildirildi.

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6 yaralı iki otomobilin çarpışması Kaza Muğla Seydikemer

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