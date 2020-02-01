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  4. Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı

Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:15 | Son Güncelleme

Şüphelilerin, çalıntı ziynet eşyalarını kuyumcuya bozdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ilçesinde iki villadan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Evlerdeki kasalardan birinden döviz, ziynet eşyaları ve pahalı marka saatlerin çalındığı, diğerini ise şüphelilerin yanlarında götürdüğü tespit edildi.

Çok sayıda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Aydın ve Marmaris'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.F. (30), İ.K. (25), E.A. (26) ve C.A'nın (26) suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, çalıntı ziynet eşyalarını kuyumcuya bozdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kasa kasa hırsızlığı Marmaris Muğla polis

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