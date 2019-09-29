HABER

Muğla'da makilik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 21:39 | Son Güncelleme

Datça ilçesinde makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Karaköy Mahallesi Köyiçi mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Grup Amirliğine ait 5 itfaiye aracı, 50 yangın söndürme işçisi ve 3 helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışmasına başlandı.

Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangının, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıtİstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt
Avcılar'da okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçeceklerAvcılar'da okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Datça makilik yangın Muğla

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynayan çocukların arasına daldı

MSB'den flaş açıklama: Türk Hava Sahası'nı 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.