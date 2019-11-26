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Muğla'da öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı klip sosyal medyada ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 21:13 | Son Güncelleme

Muğla'da, Gazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında hazırlanan "Deniz üstü köpürür" adlı türkünün klibi, sosyal medyada binlerce beğeni aldı - Okul Müdürü Ufuk Uysal: - "Bir günde 150 bin kişiye ulaştı. 35 bin kez görüntülendi. Youtube kanalına yüklediğimizde bir gecede 15 bin tıklama gördü. Bu da bizi çok mutlu etti. Amacımıza ulaştık"

Muğla'da, Gazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Deniz üstü köpürür" adlı türkünün videosu, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında Gazi Anadolu Lisesi okul müdürü, müzik, matematik, fizik ve beden eğitimi öğretmenleri ile öğrenciler tarafından "Deniz üstü köpürür" türküsü seslendirildi. Türkü için hazırlanan ve "Gazi Anadolu Lisesi İçin Çal" başlığı ile sosyal medyada paylaşılan klip kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

- "Bir günde 150 bin kişiye ulaştı"

Muğla Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Uysal, AA muhabirine, Muğla'yı tanıtmak, okulun adını tüm Türkiye'ye duyurmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Ula ilçesine ait "Deniz üstü köpürür" isimli türkü için hazırladıkları klibin, 5 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Uysal, projede yer alan öğrencileri ve öğretmen arkadaşları ile gurur duyduğunu ifade etti.

Video klibin okulun sosyal medya hesaplarında yayımlandığı andan itibaren büyük ilgi gördüğünü aktaran Uysal, şunları söyledi:

"İnanılmaz bir sonuç gördük. Bir günde 150 bin kişiye ulaştı. 35 bin kez görüntülendi. Yotube kanalına yüklediğimizde bir gecede 15 bin tıklama gördü. Bu da bizi çok mutlu etti. Amacımıza ulaştık. Okulumuzda öncelik öğrencilerimize insanlığı öğretmek. Okulumuzun girişinde de yazdığı gibi eğitim, öğretim meselesi özünde bir insanlık meselesidir."

- "Öğrencilerimize güzel bir anı bıraktık"

Projenin aranjörlüğünü üstlenen Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Fatih Can ise projenin kendisi için en büyük ideallerden birisi olduğunu dile getirdi.

Eserin, büyük emek harcanarak ortaya çıkarıldığını anlatan Can, "Deniz üstü köpürür türküsü, yöremize ait memleket hasretini, aşkı ve özlemi çok güzel anlatan bir eserdir. Projenin oluşmasında en büyük ilham kaynağımız öğrencilerimiz oldu. Onlar başarılıydı ve onlara unutulmaz bir anı bırakmayı hedefledik." diye konuştu.

Projede yer alan 12- C sınıfı öğrencisi Yağmur Çermik de arkadaşlarıyla projede yer almaktan onur duyduğunu ve istedikleri sonuca ulaştıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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"Eğitimde İyi Örnekler Projesi" ‘Gazi Anadolu Lisesi İçin Çal’ “Deniz üstü köpürür” türküsü Muğla sosyal medya

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