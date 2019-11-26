Muğla'da öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı klip sosyal medyada ilgi görüyor

Muğla'da, Gazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Deniz üstü köpürür" adlı türkünün videosu, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında Gazi Anadolu Lisesi okul müdürü, müzik, matematik, fizik ve beden eğitimi öğretmenleri ile öğrenciler tarafından "Deniz üstü köpürür" türküsü seslendirildi. Türkü için hazırlanan ve "Gazi Anadolu Lisesi İçin Çal" başlığı ile sosyal medyada paylaşılan klip kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

- "Bir günde 150 bin kişiye ulaştı"

Muğla Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Uysal, AA muhabirine, Muğla'yı tanıtmak, okulun adını tüm Türkiye'ye duyurmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Ula ilçesine ait "Deniz üstü köpürür" isimli türkü için hazırladıkları klibin, 5 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Uysal, projede yer alan öğrencileri ve öğretmen arkadaşları ile gurur duyduğunu ifade etti.

Video klibin okulun sosyal medya hesaplarında yayımlandığı andan itibaren büyük ilgi gördüğünü aktaran Uysal, şunları söyledi: