Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin Turgutreis Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla A.T. ve K.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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