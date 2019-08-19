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Muğla'daki orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik: - "Karadan ulaşamadığımız noktaların sabah helikopterlerle etrafını çevirdik. Yangınlar kısmen kontrol altında. Hızı saatte 40 kilometreye varan rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. İnşallah bu akşama veya yarın sabaha kadar yangınları tam olarak kontrol altına almış olacağız"

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'un Mumcular bölgesinde dün öğleden sonra başlayan, sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınını söndürme çalışmaları 3 helikopterle havadan, 20 arazöz, 8 su tankeri, 8 dozer, 200'e yakın orman işçisi ve belediyelerin itfaiye ekipleriyle de karadan sürdürülüyor.

Yanan alana yakın bölgede bulunan Mumcular Barajı ve havuzlarından su alan helikopterler, söndürme çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor.

Milas'ın Akgedik Barajı mevkisinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları ise 2 helikopter, 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer, 150 personelin katılımıyla devam ediyor. Arazinin sarp yapısı nedeniyle ekipler müdahalede güçlük yaşıyor.

- "Yangınlar kısmen kontrol altında"

Yangın yönetim aracında gazetecilere ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, iki ilçedeki yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Türkiye'nin birçok bölgesinden takviye gelen arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildiğini söyledi.

Yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin gece ve gündüz var gücüyle çalıştığını anlatan Çelik, "Karadan ulaşamadığımız noktaların sabah helikopterlerle etrafını çevirdik. Yangınlar kısmen kontrol altında. Hızı saatte 40 kilometreye varan rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. İnşallah bu akşama veya yarın sabaha kadar yangınları tam olarak kontrol altına almış olacağız." diye konuştu.

Milas'taki yangının kanyon içerisinde kısmen devam ettiğini aktaran Çelik, ekiplerin alevlerin kanyon dışına taşmasını engellediğini bildirdi.

Yangının Bodrum'da 70, Milas'ta ise 30 hektarlık bir alanda etkili olduğunu kaydeden Çelik, "Yanan alanlarımızı inşallah sonbaharda yine hep beraber el birliğiyle ağaçlandıracağız." ifadesini kullandı.

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