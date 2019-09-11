Muğla'nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE'deki mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan, 60 ülkeye ihracat yapılıyor. 'Beyaz altın' olarak adlandırılan mermer yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sunarken, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor. Talep gören ürün, son olarak Suudi Arabistan Merkez Bankası binasının dışının kaplanmasında kullanılıyor.

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Ülkede mermer üretiminde önemli bir yere sahip olan Muğla'dan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleşiyor. Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, zengin mermer yataklarına sahip olduklarını belirterek, "1981 yılından bu yana bölgemizde çok kaliteli mermer ocakları faaliyetini sürdürüyor. 104 fabrika ve 72 mermer ocağı bulunuyor. 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki mermer ocaklarımız, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlıyor. İnsan gücü ve teknoloji sayesinde, tasarımlı çalışmalar ortaya çıkıyor" dedi.

Beyaz mermerin dünyada, İtalya Carrara'dan sonra en fazla Muğla'da üretildiğini belirten Ercan, "Mermerimiz ABD, Hindistan ve Çin başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediliyor. Suudi Arabistan Merkez Bankası binasının ikinci etap çalışmaları sürüyor. Binanın dışı tamamen Muğla mermeri ile kaplanıyor. Muğla mermeri ilimizde yılda 10 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor. 230 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.