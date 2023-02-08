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Muhabir Mehmet Akif Ersoy, Hatay'da yayın sırasında kamera ışıklarını kapattırınca arama-kurtarma çalışmalarındaki durum dehşete düşürdü

08.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Hatay’daki enkaz çalışmalarında gözüken ışığın çoğunlukla canlı yayın kameralarına ait olduğunu gösterdi. Muhabir canlı yayın sırasında kamera ışıklarını kısa süreliğine kapattırınca şoke eden anlar yaşandı ve sosyal medyada o anlar gündem oldu.

Muhabir Mehmet Akif Ersoy, Hatay'da yayın sırasında kamera ışıklarını kapattırınca arama-kurtarma çalışmalarındaki durum dehşete düşürdü

Türkiye, 6 Şubat gece yarısı tarihi bir depremle sarsıldı. 2 büyük depremin ardından büyük yıkım yaşandı ve enkaz çalışmaları 3. günde... Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını takip eden gazeteci Mehmet Akif Ersoy çalışmalara ilişkin canlı yayında bilgi verdi.

Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Hatay’daki enkaz çalışmalarında görünen ışığın çoğunlukla canlı yayın kameralarına ait olduğunu belirtti. Ersoy, ışık ve jeneratör yetersizliğine dikkat çekerek kamera ışığı olmadan çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

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ÇALIŞMALAR ZİFİRİ KARANLIKTA...

Ersoy bölgede jeneratörlerin olmadığını, yapılan çalışmaların Habertürk TV'nin kameralarının ışığı altında gerçekleştiği belirtti. Yayın sırasında kameraların ışıklarını kapattıran Ersoy, çalışmaların zifiri karanlıkta yapıldığını gözler önüne serdi.

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Görenleri dehşete düşüren o anlar sosyal medyada da gündem oldu. Nagehan Alçı ise o anlarda "Korkunç bir şey ya" dedi.

"ÇALIŞMA OLMAYANLARIN SAYISI DAHA FAZLA"

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Yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin konuşan Ersoy, "Yıkılan binaların yüzde 100'ünde çalışma var diyemeyiz. Şehir merkezi içerisinde çalışma olan yerlerin sayısı olmayanlara göre daha az. Çalışma olmayanların sayısı daha fazla" ifadelerini kullandı.

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deprem Habertürk

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