Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

"ZİYARETLERİMDE KENDİSİNDEN ÇOK AMA ÇOK İSTİFADE ETTİM"

Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "Aziz müminler, öncelikle şu anda musallada Hakk'a uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden, son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşru cem eylesin. Tabii hocamız gerçekten Diyanet İşleri Başkanımın da az önce ifade ettiği gibi, ömrü bir muhaddis olarak, gerek tefsir ilminde, fıkıh ilminde olsun, bütün bu islami ilimlerde hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahli tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir. Ona inanıyorum. Aslında, onların da vebali olur. Aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Ve söyleyecek sözleri aslında diyanet işleri başkanımız söyledi. Biz teskiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Hamd olsun, yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim, az önce de söylediğim gibi, ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşru cem eylesin."