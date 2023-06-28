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Muhammed Nur Nahya'nın yeni 'Erdoğan' videosu gündem oldu! Dikkat çeken Mehmet Şimşek göndermesi

28.06.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın son videosu gündem oldu. Videoda dolar ve yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göndermesi olay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek ünlenen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, yeni bir video paylaştı. Kurban Bayramı konusu işlenen videoda dolar ve yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göndermesi olay oldu.

"NEBATİ'YE RAHMET OKUTTU"

Videoda "Bay Kemal, bayramın mübarek olsun inşallah. Kurban işini naptın, onu sorayım dedim sana. Bizde de durumlar aynı" ifadelerine yer verilirken Mehmet Şimşek ile ilgili yer dikkat çekti.

Videonun geri kalan kısmında şu ifadeler kullanıldı:

"Yani bu Mehmet Şimşek doları düşürür diyorduk ama Nebati'ye rahmet okuttu ya. Nebati en azından partıltı marıltı diyordu doları 20 TL'de tutuyordu. Hakkını yemişiz adamın. Seni 6'ıncı hisse olarak bizim hisseye yazıyorum. Ortak olalım inşallah. Burada da ortak olalım ya, malum iyi gidiyoruz. 7'nci hisseye Ekrem'i yazayım mı? Yazma diyorsun, o sizin durumlardan kaynaklı diyorsun. O zaman Meral'i de yazmıyorum. Ali ile Ahmet biliyorsuz kendi arasında hisseye giriyor. O zaman Ümit'i yazayım, belki Sinan ile arasındaki buzları eritirler."

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Mehmet Şimşek

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