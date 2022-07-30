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Muharrem ayı mesajları, Hicri Yılbaşı mesajları 2022! En güzel, kısa, uzun, anlamlı Muharrem ayı kutlama sözleri

30.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminin önemsediği aylardan biri olan Muharrem ayı, 30 Temmuz itibariyle idrak edilmeye başladı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü Aşura günü olarak anılır. Muharrem ayının başlamasıyla beraber hicri yılbaşı da kutlanmaya başladı. Sevdiklerine Muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajları ve sözleri paylaşmak isteyenler internette araştırmaya başladı. İşte en güzel, anlamlı, dualı Muharrem Ayı ve hicri yılbaşı mesajları ve sözleri...

Muharrem ayı mesajları, Hicri Yılbaşı mesajları 2022! En güzel, kısa, uzun, anlamlı Muharrem ayı kutlama sözleri

Muharrem ayı mesajları, hicri yılbaşı mesajları, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bugün Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının ilk günü. Dolayısıyla bugün hicri yılbaşı ve hicri takvime göre 1444 yılına girildi. Birçok vatandaş eşine, dostuna hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları paylaşmak istiyor. İşte 2022 en güzel, dualı, anlamlı, kısa Muharrem ayı mesajları ve sözleri, hicri yılbaşı kutlama mesajları...

yılbası

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun. Mutlu yarınlar…

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Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar…

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

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Hicri Yılbaşınını en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

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Hicri yılbaşının sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Hicri Yılbaşınız mübarek olsun!

Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
aşura hicri yılbaşı mesaj muharrem
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