HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayında kaç gün, nasıl oruç tutulur?

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayında kaç gün, nasıl oruç tutulur?

28.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayı orucu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muharrem ayı hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilmektedir. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayında kaç gün, nasıl oruç tutulur? İşte merak edilen soruların yanıtı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgiler...

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayında kaç gün, nasıl oruç tutulur?

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem Ayı orucu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Fakat İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.) 10 Muharrem'de birkaç defa oruç tutmuş, Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed, Ramazan orucunun farz kılınmasıyla Muharrem ayı orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem'in sadece 10'unda değil, Yahudilerle aynı olmaması için bir gün öncesine veya sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulması tavsiye edilmiştir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2022?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi
O illerdeki oy oranları arttı! Dikkat çeken '2018' detayıO illerdeki oy oranları arttı! Dikkat çeken '2018' detayı
Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi! Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Oruç aşure günü muharrem ayı aşure günü ne zaman muharrem ayı duası muharrem ayı orucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

İlginizi Çekebilir

"Veganla saadet olmaz"

"Veganla saadet olmaz"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.