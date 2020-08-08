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  4. Muharrem İnce: Beştepe'ye giden CHP'linin kim olduğunu biliyorum

Muharrem İnce: Beştepe'ye giden CHP'linin kim olduğunu biliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 13:31 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giden CHP'liyi tanıdığını ve bu kişinin bir genel başkan yardımcısı olduğunu söylediğini aktardı.

Muharrem İnce: Beştepe'ye giden CHP'linin kim olduğunu biliyorum

Dün, Fatih Altaylı, 'Talat Atilla haklı mıydı?' başlıklı yazısında "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını ortaya atan gazeteci Talat Atilla'nın haklı olup olmadığını sormuştu.

Altaylı, bugünkü yazısında yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin dünkü yazı nedeniyle kendisini aradığını, "Beştepe'ye giden CHP'liyi tanıdığını ve bu kişinin bir genel başkan yardımcısı olduğunu" ifade ettiğini söyledi. İsminden yüzde 99 emin olan ancak 'vicdanım o yüzde 1’den ötürü açıklamamı engelliyor' diyen İnce, o kişinin şuan genel başkan yardımcısı görevinde olmadığını belirtti.

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