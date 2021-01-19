Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! 'Tarih belli oldu' iddiası

Yen parti kurma hazırlığında olan eski CHP Yalova Milletvekili ve 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çalışmalarını hızlandırdı. İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi için bir genel merkez binası bile tuttuğu belirtilirken, gözler başvurunun ne zaman yapılacağına ve CHP'den ne zaman istifa edeceğine çevrilmiş durumda.

Muharrem İnce daha önce yaptığı açıklamada "22 Ocak tarihinde tüzük ve programı görüşmek için arkadaşlarımızla toplanacağız" demişti. Şimdi gözler o toplantıya ve o toplantıda kurucular kurulunun alacağı kararlara çevrilmiş durumda.

Kritik toplantı öncesi ise Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

1 MART'TA İSTİFA MI EDECEK?

Sosyal medya hesabı üzerinden bugünkü yazısını paylaşan Bayer, "Muharrem İnce parti işini ciddileştirdi! CHP’den 1 Mart’ta istifa ediyor" ifadelerine yer verdi.



