Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce, CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. İnce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimalini 'trilyonda sıfır' olarak değerlendirdi.

İşte Muharrem İnce'nin açıklamaları;

Ziya Selçuk, Muharrem İnce gibi konuşuyor. Ben, Ziya hocanın bu işi bildiğine inanırım, biliyorum çünkü. Başarılı olma ihtimali var mı diye sorarsanız, trilyonda sıfır! İşi biliyor ama başarılı olamaz çünkü Erdoğan'ın tavırlarını biliyorum. Ona iş yaptırmayacak. Bakın göreceksiniz. Dünyanın milli eğitimi en iyi bilen kişisini bile getirseniz başarılı olamaz çünkü o iş ona yaptırılmayacak.

