Muharrem İnce'den 'Çipras' göndermesi! İmamoğlu'nun değişim çıkışı için çarpıcı yorum: "Atatürk gelse şansı zor"

Memleket Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği 11 Mayıs'tan bu yana devam eden sessizliğini bozdu. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İnce, CHP'deki 'değişim' tartışmaları ve seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
28 Mayıs akşamı seçim sonuçlarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yerinde kendisi olsaydı "O akşam istifa ederdim" diyen İnce, "Çipras kadar olamayacağız mı yani?" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlatmış olduğu 'değişim' çağrısı için de dikkat çeken ifadeler kullanan İnce, CHP'de genel başkanın nasıl gideceğinin belli olmadığını belirterek "Atatürk gelse kurultayda şansı zor" dedi.
14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İnce, 6'lı masanın baştan bu yana yanlış olduğunu savundu.
İnce, şu ifadeleri kullandı;
– 2018'de CHP'nin adayı İnce'ydi. Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek adaydı. O zaman muhalefetin oyu yüzde 47.2'ydi. Şimdi ikinci turda yüzde 48. Demek ki hiçbir artısı yok.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olumsuz yönleri ortaya çıkmış. Kiralık ev bulamıyorsun. Enflasyon 2018'de yüzde 12- 13 iken, bugün yüzde 100'ün üzerinde. AK Parti'nin içinden iki parti çıkmış.