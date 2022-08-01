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Muharrem İnce'den dikkat çeken 'Ecevit' örneği! 'Adam kazandı' mesajı için yeni açıklama

01.08.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Datça'da yaptığı açıklamada 'oy bölme' eleştirileriyle ilgili, "Ecevit de, 'burada kirli ilişkiler var' dedi. Rahşan Hanımla gitti. Üç kişi, beş kişi ile başladı, iki kere başbakan oldu. Ama ona bölücü diyenler olmadı. Bana bölücü diyenlere şunu söylemek isterim. Parlamenter sistemde oy bölünmesi olur." dedi. İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi attığı 'adam kazandı' mesajı içinde yeni açıklamada bulundu.

Muharrem İnce'den dikkat çeken 'Ecevit' örneği! 'Adam kazandı' mesajı için yeni açıklama

Datça'ya Gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti teşkilatının açılışını yaptıktan sonra, İlçe Başkanı Emine Anber Kanır ile birlikte, esnafı dolaşarak vatandaşlarla görüştü, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle objektiflere poz verdi. İnce, Datça İlçe teşkilatı binasının açılışında vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, iktidarı ve muhalefeti eleştiren İnce, 20 yıldır Türkiye'nin uçurumun kenarına getirildiğini, bütün bunlar olurken ise muhalefetin, iktidarla iş birliği yaptığını söyledi. İnce, "Marmaris'te inşaat mı yapacaksın? Ruhsatı belediyeden, ÇED raporunu bakanlıktan alacaksın. Rant iş birliği, bu rant iş birliği. Bunların ne iktidarı iktidar ne muhalefeti muhalefet" dedi.

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"ADAM KAZANDI" AÇIKLAMASI

Konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, 'Adam kazandı' yazdığı için eleştirildiğini hatırlatan İnce, "Adam sanki bir defa kazanmış. Adam, 20 senedir kazanıyor, görmüyor musunuz? Adama, 20 senedir kazandıracaksın, sonra hesabı bana soracaksın. Ben bir kere aday oldum. Onda da Türkiye'yi ayağa kaldırdım, valla. Kılıçdaroğlu, 15 kere aday oldu, ona hesap sormayacaksın. Bana, sen bir kere de kenara çekil diyeceksin. Meral Akşener, 5 defa parti değiştirdi, ona hesap sormayacaksın. Muharrem İnce, niye partiden gitti onu soracaksın. Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele edeceksin, ekonominin başına Ali Babacan'ı getireceksin. Öyle mi? Erdoğan, onu zaten 13 sene orada tuttu. Sen onun kenara attığı ile ekonomiyi düzelteceksin, öyle mi? Mültecileri geri gönderecekmişsin. Kimle göndereceksin? Davutoğlu ile. Yahu, Suriyelileri başımıza, Davutoğlu bela etmedi mi?" diye konuştu.

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ECEVİT'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Türkiye'nin namuslu insanlarına güvenerek yola çıktığını ifade eden İnce, "Belediyelere, iş dünyasına güvenmiyoruz. Onlara güvenerek yola çıkmadık. Tıpkı Ecevit gibi. Ecevit de, 'burada kirli ilişkiler var' dedi. Rahşan Hanımla gitti. Üç kişi, beş kişi ile başladı, iki kere başbakan oldu. Ama ona bölücü diyenler olmadı. Bana bölücü diyenlere şunu söylemek isterim. Parlamenter sistemde oy bölünmesi olur. Başkanlık sisteminde oy bölünmesi olmaz. Kurallar değişti. Yeter ki, ilk turda Erdoğan'a seçimi aldırma. İkinci tura kim kalırsa onu destekleyeceğiz, zaten onda sorun yok ki. O, 'oy bölme' diyenler var ya. Onların kendine güveni yok. 6'lı masadan bir tanesi çıkıp da 'Ben bu Erdoğan'ı yenerim' diyor mu? Ben yenerim. Geçen sefer, testiyi kırıp atamadım ama testiyi çatlattım" dedi.

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"BEN SİZİN EĞİLMEYEN BAŞINIZ OLACAĞIM"

Başaracağından kuşkusu olmadığını belirten İnce, "İnsanlık tarihi, mücadelelerle doludur. Bazı şeyler zaman alacaktır. Bütün Türkiye'yi karış karış dolaşıp anlatacağım. Onu konuşacak enerjimizde, yüreğimiz de var. Allah sağlık verdikçe, ben sizin sevilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olacağım" diye konuştu. (DHA)

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Bülent Ecevit Muharrem İnce

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