Muharrem İnce'den dikkat çeken 'ittifak' yanıtı! 'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Cumhur veya Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Seçime daha 60 gün olduğunu belirten İnce, "Gerekirse seçime iki gün kala gereğini yaparız." diye konuştu.

"BU DÜNYADA EŞİ ÖRNEĞİ ÇOK AZ OLAN BİR UYGULAMA"

Memleket Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün il ve ilçe başkanlıklarında üyeler, oy kullandı. Genel Başkan Muharrem İnce de eşi Ülkü İnce ile birlikte partisinin genel merkezinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. İnce, "Şu anda örgütlü olduğumuz bütün illerde, ilçelerde sandık var. Bütün üyeler sandık başına gidiyor; bu dünyada eşi örneği çok az olan bir uygulamadır. Bunu yaşatacağız, bunu bu ülkeye öğreteceğiz. Bu davranış herkese örnek olsun istiyoruz. Biz kapalı kapılar ardında değil, liderlerin iki dudağı arasında değil; gönlünü, yüreğini bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz. Belki de Türkiye’nin en demokratik kurumu Memleket Partisi’dir. Bunun bilinmesini istiyorum" dedi.

MUHARREM İNCE İTTİFAKA KATILACAK MI?

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, partisinin Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağına ilişkin, "Niye beni bir yere yamamaya çalışıyorlar, gerek yok buna. Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım bakalım. Belki ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım, duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin. Ama telaş da yapmaya gerek yok. Böyle baskı kurmaya gerek yok. Birincisi daha 60 gün süre var; meydana bir çıkalım, bir tartılalım, mitinglerimizi yapalım, bir konuşalım. 2018'in 4 Mayıs'ında anket yaptırdım. İstanbul'da ilk yaptırdığım ankette benim oyum 19-20'ydi, CHP'nin oyu 18'di. İlk çıktığımız gün benim 20'ydi; sonra ben 30,64'le tamamladım. CHP de 22'ye çıktı, 22,5'e çıktı. Olmuyorsa seçime 2 gün kala gereğini yaparız. Biz gereğini yaparız da başkaları da gereğini yaparlar mı acaba? Ben yaparım, biz memleket sevdalısı insanlarız" diye konuştu.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ ERDOĞAN'I GÖNDERMEK"

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini sorulması üzerine, "Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız. Onun için Erdoğan ile Millet İttifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Bana konuştukları zaman ben cevabı veririm" ifadelerini kullandı.

'HÜDA PAR, PKK KADAR TEHLİKELİ’

İnce, Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR ile iş birliğine ilişkin de "HÜDA PAR tehlikeli bir parti, çok tehlikeli buluyorum. PKK kadar tehlikeli buluyorum, bu kadar net" dedi.

İnce ayrıca, partisinin cumhurbaşkanı adayının gün içinde açıklanacağını duyurdu.

(DHA)

