Adaylık çıkışı Akşener'in tepkisini çekmişti! CHP'li Kuşoğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

Altılı masanın zorlu geçen aday belirleme sürecinde tartışma yaratan çıkışlardan biri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan gelmişti. Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" sözleri uzun süre gündeme damga vururken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu sözlere tepki göstermişti. Kuşoğlu, "Siyasetin kuralı var" diyerek söz konusu çıkışıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Kuşoğlu ayrıca seçimi Millet İttifakının kazanması durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ne zaman cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirecekleriyle ilgili de mesajlar verirken 2024'te yapılacak yerel seçimi işaret etti.
Kuşoğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır' sözlerine ilişkin tv100'de katıldığı programda şu açıklamayı yaptı:
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı göreviyle ilgili konuşan Kuşoğlu şunları söyledi:
Millet İttifakında çözüme kavuşan aday anlaşmazlığı sırasında dikkat çeken isimlerden biri olan Kuşoğlu'yla ilgili Akşener geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İYİ Partili Cihan Paçacı'nın görevinden istifa etmesine değinirken şöyle konuşmuştu:
"Buradaki çelişki kısmı bize ait değil. Cihan Paçacı benim “Abi” dediğim bir isim, Kılıçdaroğlu’nun da okul arkadaşıdır. Bir beyanat verdi, yanlış anlaşılmaya müsait bir beyanat verdi. Cihan abi istifa etti görevinden. Kemal bey telefon etti, istifasını istemediğini ifade etti. Cihan abi kendi istifa etti. Bir yanlış anlaşılmaya müsait bir sonuç ortaya çıkınca böyle oldu. Şimdi sayın Paçacı böyle bir eylem yapmasaydı CHP ne yapacaktı acaba? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama Kuşoğlu’nun söyledikleri duruyor. Kimseden bir şey beklemiyorum, sadece burada ifade ettiğim şey şu, sürekli İYİ Parti’ye tekdir var. Parmakla İYİ Parti’ye sallanıyor, yanlış kısmı bu."
İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı
Kuşoğlu ise Akşener'in bu mesajıyla ilgili şöyle konuştu:
"Benim gerçekten saygı duyduğum bir insan. Ona karşı benim bir lafım olmadı, terbiyesizliğim olmadı, asla olmaz. Siyaset bazen kardeşe de vurmayı gerektirebiliyor. İlk vuruşu daha yakın hissettiğinize yapabiliyorsunuz, normaldir."