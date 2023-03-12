Adaylık çıkışı Akşener'in tepkisini çekmişti! CHP'li Kuşoğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

Altılı masanın zorlu geçen aday belirleme sürecinde tartışma yaratan çıkışlardan biri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan gelmişti. Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" sözleri uzun süre gündeme damga vururken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu sözlere tepki göstermişti. Kuşoğlu, "Siyasetin kuralı var" diyerek söz konusu çıkışıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Kuşoğlu ayrıca seçimi Millet İttifakının kazanması durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ne zaman cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirecekleriyle ilgili de mesajlar verirken 2024'te yapılacak yerel seçimi işaret etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI OTOMATİK OLARAK KABUL EDİLMİŞ DİYE BEKLİYORDUM"

Kuşoğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır' sözlerine ilişkin tv100'de katıldığı programda şu açıklamayı yaptı:

Siyasetin bir kuralı var. En fazla vekili, oyu olan partinin genel başkanı başbakan olur. O feragat ediyorsa ikinci partiye teklif edilir. Normal olarak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı otomatik olarak kabul edilmiş diye bekliyordum. Benim söylediğim de buydu. Ben ‘Masayı dağıtırız’ demedim. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı doğaldır. Bu demokrasinin kuralıdır. Kemal bey bunu istiyorsa, kabul edilmiyorsa çok normal olarak demokrasinin gereği olarak dağılır, bunu söylemek istedim. Benim Millet İttifakı’nın diğer partilerine yönelik söylenmiş bir söz değildi.

"MİLLET İTTİFAKINDAKİ DİĞER LİDERLER DE BUNA KARŞIDIR"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı göreviyle ilgili konuşan Kuşoğlu şunları söyledi:

Seçimleri kazandıktan sonra hemen 2 belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı zaman her iki belediyeyi AK Parti’ye kaptırmış olacağız. Onunla ilgili (2024’teki yerel seçim) Mart’taki süreye göre bir değerlendirme yapılacak. İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır.

14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar.

AKŞENER, PAÇACI'NIN İSTİFASINA DEĞİNİP KUŞOĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATMIŞTI

Millet İttifakında çözüme kavuşan aday anlaşmazlığı sırasında dikkat çeken isimlerden biri olan Kuşoğlu'yla ilgili Akşener geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İYİ Partili Cihan Paçacı'nın görevinden istifa etmesine değinirken şöyle konuşmuştu:

"Buradaki çelişki kısmı bize ait değil. Cihan Paçacı benim “Abi” dediğim bir isim, Kılıçdaroğlu’nun da okul arkadaşıdır. Bir beyanat verdi, yanlış anlaşılmaya müsait bir beyanat verdi. Cihan abi istifa etti görevinden. Kemal bey telefon etti, istifasını istemediğini ifade etti. Cihan abi kendi istifa etti. Bir yanlış anlaşılmaya müsait bir sonuç ortaya çıkınca böyle oldu. Şimdi sayın Paçacı böyle bir eylem yapmasaydı CHP ne yapacaktı acaba? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama Kuşoğlu’nun söyledikleri duruyor. Kimseden bir şey beklemiyorum, sadece burada ifade ettiğim şey şu, sürekli İYİ Parti’ye tekdir var. Parmakla İYİ Parti’ye sallanıyor, yanlış kısmı bu."



İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı

KUŞOĞLU: İLK VURUŞU DAHA YAKIN HİSSETTİĞİNİZE YAPABİLİYORSUNUZ

Kuşoğlu ise Akşener'in bu mesajıyla ilgili şöyle konuştu:

"Benim gerçekten saygı duyduğum bir insan. Ona karşı benim bir lafım olmadı, terbiyesizliğim olmadı, asla olmaz. Siyaset bazen kardeşe de vurmayı gerektirebiliyor. İlk vuruşu daha yakın hissettiğinize yapabiliyorsunuz, normaldir."