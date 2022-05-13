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Muharrem İnce'den partililere net mesaj: Tanıyan olursa kapının önü orada

13.05.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkler Ermenilere kötülük yaptı. Ermeniler de Türklere kötülük yaptı. Dolayısıyla ben bu soykırım meselesini tanımıyorum. CHP'nin içinde tanıyanlar var. Memleket Partisi'nin içinde tanıyan olursa kapının önü oradadır" diye konuştu.

Muharrem İnce'den partililere net mesaj: Tanıyan olursa kapının önü orada

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisinin hazırladığı mutabakat metnindeki 'tarihi gerçekler' cümlesine takıldığını belirterek, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili olarak "Dolayısıyla ben bu soykırım meselesini tanımıyorum. CHP'nin içinde tanıyanlar var. Memleket Partisi'nin içinde tanıyan olursa kapının önü oradadır" diye konuştu.

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"ESAD'DAN ULUSLARARASI KAMUOYU ÖNÜNDE GÜVENCE ALACAĞIM"

Hatay ziyaretinin ardından partisinin il binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle dün Osmaniye’ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnce, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi iktidarında sığınmacıları göndereceklerini ifade eden ince, "Ne iktidar ne muhalefet, ikisinin de kafası karışık. Bir gün göndereceğiz, bir gün göndermeyeceğiz, bir gün ensar, öbür gün muhacir, bir gün hicret, öbür gün Kapıkule, muhalefet rapor hazırlıyor, onları eğitelim, entegre edelim. Sonra bakıyorlar toplumdan tepki var, göndereceğiz diyorlar. Memleket partisi net, göndereceğiz. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında bir hafta içinde Şam'a büyükelçi atanacak. Güven alacağım, onlara bir şey olmayacağına dair. Esad'dan uluslararası kamuoyu önünde güvence alacağım. Yardımcı olacak Türk devleti, memleketlerine geliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Komşusunda bir problem çıktığında tabii ki onlara yardımcı olacaktır. Bunlar bizim komşularımızdır. Ama bu misafirlik fazla uzamıştır" diye konuştu.

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PARTİLİLERE NET MESAJ: TANIYAN OLURSA KAPININ ÖNÜ ORADA

Muharrem İnce, 6 muhalefet partisinin hazırladığı mutabakat metni ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

“O altılı masanın mutabakat metninde de 'Tarihi gerçekler' cümlesine takılıyorum. Ne demek tarihi gerçekler? Yani biz Ermeni soykırımı yaptık mı kardeşim? Ne demek istiyorsunuz? Ya bir çıkın bakalım. Ben Türk'üm, ırkçı değilim, kafatasçı da değilim. Bilimle savunurum her şeyi. Türkler, Ermenilere soykırım yapmamıştır, nokta. Gerekçelerini açıklıyorum. Yahudiler evinde oturuyordu Almanya'da. Naziler geldi bunları evinden aldı. Yahudilerin silahı yoktu, partisi yoktu, Almanları arkadan vurmamıştı, Almanların komşularıyla iş birliği yapmamıştı. Ermeniler, Osmanlı tebaasıydı, Osmanlı'da benim eski devletim, hepimizin eski devleti. Türkiye Cumhuriyeti neyse Osmanlı da o Selçuklu da o. Bizim atalarımız bunlar. Ermenilerin elinde silah var mıydı? Vardı. Ermenilerin partisi var mıydı? Vardı. Ermeniler Ruslarla iş birliği yapıp Osmanlı'yı arkadan vurdu mu? Vurdu. Osmanlı'da arkadan vurulmamak için yerlerini değiştirdi. Yerlerini değiştirirken kötü şeyler oldu mu? Oldu. Türkler Ermenilere kötülük yaptı. Ermeniler de Türklere kötülük yaptı. Dolayısıyla ben bu soykırım meselesini tanımıyorum. CHP'nin içinde tanıyanlar var. Memleket Partisi'nin içinde tanıyan olursa kapının önü oradadır."

Kaynak: DHA

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