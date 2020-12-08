Muharrem İnce Fatih Portakal'a açıkladı: Yeni parti kuracağım, hemen hemen isim belli

Cumhur İttifakı'nda olmayacağım kesin. Biz yola çıkarken 50+1'i alacağız diye çıkıyoruz, ittifakla yola çıkılmaz. Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız ama asla Cumhur İttifakı'nda olmayacağız. CHP ile neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım.

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum.

Parti kuracağız. CHP 'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım.

Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden Muharrem İnce, YouTube'da gazeteci Fatih Portakal'ın kanalına konuk oldu.

'EKREM BEY ARKADAŞIM, BAŞARILI BULUYORUM'

Sayın İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı olursa önü açık. İktidar engellemeye çalışacak. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar İstanbul'un kaynakları yeterlidir diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlerde olacaktır diye hissediyorum. Ekrem Bey arkadaşım, başarılı buluyorum.

'MANSUR BEY DE GAYET BAŞARILI'

Mansur Bey de işini yapıyor, gayet başarılı. Belediye başkanları iktidarın tüm zorlamalarına rağmen iyi işler yapıyorlar.

ERKEN SEÇİM

2023'e kalmayacağını kesin görüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Daha erken olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

"Bu böyle yarım kalmayacak" demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki.

