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Muharrem İnce Fatih Portakal'a açıkladı: Yeni parti kuracağım, hemen hemen isim belli

08.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Muharrem İnce Fatih Portakal'a açıkladı: Yeni parti kuracağım, hemen hemen isim belli

Parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden Muharrem İnce gazeteci Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı. CHP'de gerekli değişimin olmaması halinde yeni parti kuracağını söyleyen İnce, kuracağı partiye CHP içerisinden geleceklerin olduğunu belirtti. İnce, "Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum." dedi.

Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden Muharrem İnce, YouTube'da gazeteci Fatih Portakal'ın kanalına konuk oldu.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

'PARTİ KURACAĞIZ'

Parti kuracağız. CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım.

"MEMLEKET HAREKETİ'NE YAKIŞIR BİR İSİM OLACAK"

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum.

"CHP İLE NEDEN İTTİFAK YAPMAYALIM?"

Cumhur İttifakı'nda olmayacağım kesin. Biz yola çıkarken 50+1'i alacağız diye çıkıyoruz, ittifakla yola çıkılmaz. Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız ama asla Cumhur İttifakı'nda olmayacağız. CHP ile neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım.

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'EKREM BEY ARKADAŞIM, BAŞARILI BULUYORUM'

Sayın İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı olursa önü açık. İktidar engellemeye çalışacak. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar İstanbul'un kaynakları yeterlidir diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlerde olacaktır diye hissediyorum. Ekrem Bey arkadaşım, başarılı buluyorum.

'MANSUR BEY DE GAYET BAŞARILI'

Mansur Bey de işini yapıyor, gayet başarılı. Belediye başkanları iktidarın tüm zorlamalarına rağmen iyi işler yapıyorlar.

ERKEN SEÇİM

2023'e kalmayacağını kesin görüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Daha erken olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

"Bu böyle yarım kalmayacak" demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki.

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