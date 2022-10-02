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Muharrem İnce, İstiklal Caddesi'nde gördüğü manzaraya isyan etti! 'Bana uzaylı gibi bakıyorlar'

02.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, açıklamalarda bulundu. Taksim Meydanı'nda kendisini yabancı gibi hissettiğini belirten İnce, "Yıllarca işçilere 1 Mayıs'ı yasaklayanlar, burayı sığınmacılara teslim etmiş. Bu sorunu çözeceğiz" dedi. Türkiye'nin "yol geçen hanı" olmadığını ifade eden İnce, "Türkiye'nin kalbinde bana uzaylı gibi bakıyorlar. İşgal edilmiş durumda. Bu sorunu çözeceğiz" dedi. İşte İnce'nin o açıklamaları...

Muharrem İnce, İstiklal Caddesi'nde gördüğü manzaraya isyan etti! 'Bana uzaylı gibi bakıyorlar'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstiklal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla buluştu. Beraberindeki heyetle, İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşü öncesi Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde açıklama yapan İnce, Türkiye'yi yıllardır karış karış gezdiğini söyledi.

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SIĞINMACI MESAJI

Taksim Meydanı'nda kendisini yabancı gibi hissettiğini belirten İnce, "Yıllarca işçilere 1 Mayıs'ı yasaklayanlar, burayı sığınmacılara teslim etmiş. Bu sorunu çözeceğiz. Sisi ile barıştıysa, terör devleti dediği İsrail ile barıştıysa, Macron'la, Putin'le barıştıysa bunu da çözecek. Şam'a büyük elçi atayacak. Sınırlarımızı koruyacak. Masaya oturacak. Açık kapı politikasını terk edecek. Hukuki statüsüne bakılarak yardım edilecek, her önüne gelene değil ve geri dönüş politikası yeniden gözden geçirilecek." diye konuştu.

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'BANA UZAYLI GİBİ BAKIYORLAR'

İnce, Türkiye'nin "yol geçen hanı" olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de en az fotoğrafı Taksim Meydanı'nda çektiriyorum. Hakkari'de, Edirne'de, İzmir'de buradan fazla fotoğraf çektiriyorum. Türkiye'nin kalbinde bana uzaylı gibi bakıyorlar. Burası benim memleketim, bizim memleketimiz. Türkiye'nin kalbi burası. En çok insanın geçtiği yer burası. İşgal edilmiş durumda. Bu sorunu çözeceğiz."

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İSTİKLAL'DE YÜRÜDÜ

İnce, açıklamasının ardından Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever ve beraberindeki partililerle İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Gençlerin oturduğu kafeleri ziyaret eden İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve esnafla sohbet etti.

Muharrem İnce, daha sonra İstanbul 17. Bienali'ni ziyaret etti. Görevliden bienal hakkında bilgi alan İnce, ardından Galata Kulesi'nin altındaki bir çay bahçesinde partililerle çay içti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Taksim Meydanı İstiklal Caddesi
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