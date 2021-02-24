Muharrem İnce'nin partisinin ismi için iki seçenek masada: Memleket Partisi ve Umut Partisi

Memleket Hareketi’ başlatan ve CHP’den istifa eden Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarını hızlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da 3 gün süren toplantıda parti programını hazırlayan İnce ve kurmayları, bugün Ankara’da parti programı ve tüzüğüne son şeklini vermek üzere toplandı.

Başkent’te otelde bir araya gelen İnce ve ekibi, partinin ismi, logosu, müziği ve tüzüğü ile ilgili son değerlendirmeleri yapacak.

Sözcü'de yer alan habere göre partinin ismiyle ilgili ‘Umut Partisi’ ve ‘Memleket Partisi’ seçeneklerinin masada olduğu öğrenildi.

Toplantıya, CHP’den istifa eden isimlerin de katıldığı belirtildi. Öte yandan partinin genel merkezinin de tutulduğu, binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ’

Muharrem İnce, toplantı için otele girişte açıklama yaptı.

İnce, partinin ismi, tüzüğü ve programı hakkında detayları konuşacaklarını belirterek, “Programı tartışacağız bugün. Türkiye’nin değil Avrupa’nın en çağdaş tüzüğü bizimkisi olacak. Ayrıntıları açıklayacağım önümüzdeki günlerde. Genel başkanı üyeler seçecek. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Kota değil fermuar yöntemi olacak. Bir kadın bir erkek olacak. ‘Kota’ deyip kimseyi kandırmayacağız. Gerçek demokratik bir tüzük olacak. Önümüzdeki günlerde partinin ismi, logosu, müziği, tüzüğü, programını açıklayacağız” dedi.



