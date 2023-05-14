MUHARREM İNCE OY ORANI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimleri Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı? Seçim sonuçları Mynet.com'da olacak!

Muharrem İnce oy oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Memleket Partisi Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini ifade etmişti. YSK Başkanı Ahmet Yener İnce'nin adaylıktan çekilmesinin birinci turdan sonra geçerli olacağını, bu süreçte kendisine verilen oyların geçerli sayılacağını belirtti. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Muharrem İnce'nin oy oranı canlı olarak Mynet.com'dan takip edilebilecek. İşte, Muharrem İnce oy oranı canlı takip ekranı...

MUHARREN İNCE YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Muharrem İnce oy oranı aldığı yüzdelik dilimler olarak seçim sonuçlarına ilişkin verilerin yayımlanması ile birlikte takip edilebilecek.

Muharem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedim. Yanlış yaptığım insanlar olabilir ama bana da yanlışlar yapılmış olabilir. Ama son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim."

"Böylesine iftirayı Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmemiştir" ifadelerini kullanan Muharrem İnce, "Benim böyle bir ses kaydım yok, benim böyle bir görüntüm yok. Bu iftira." demişti.

"Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır" diyen Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini belirtmesi sonrası TSK'dan açıklama gelmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin birinci turdan sonra geçerli olacağını, bu süreçte kendisine verilen oyların geçerli sayılacağını bildirmişti.

MUHARREM İNCE OY ORANI 2023

İşte Muharrem İnce'nin oy oranını anbean görebileceğiniz '2023 genel seçim sonuçları canlı takip ekranı'...

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