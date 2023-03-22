Muharrem İnce'ye 'Mahmut abi' şoku! Verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken gündemi hareketlendiren isimlerden biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dansı sosyal medyayı sallamıştı. İnce'nin seçim otobüsünde yaptığı dans sosyal medyada yeni bir akım başlatmıştı.

Muharrem İnce de gençlerle bir arada olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp "Gençler ilgi ve alakanız için teşekkür ederim. Size troll ve bot diyenler utansın ;)" mesajını vermişti.

İNCE'NİN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Gençler arasında ilgi gören İnce'nin seçim çalışmaları sırasında yeni bir görüntüsü gündem oldu. Sokakta çalışmalarını sürdüren İnce ile TikTok fenomeni “Mahmut Abi” isimli Gözde Akgül arasında ilginç bir an yaşandı.

Sesini kalınlaştırarak çektiği videolarla popüler olan Gözde Akgül, Muharrem İnce’ye adını söylerken “Mahmut Abi” diye bağırınca İnce’nin 'abovv' tepkisi gündeme oturdu.



