Muharrem İnce'den flaş 'Beştepe'ye giden CHP'li' açıklaması

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Parti ne durumda şu an?

"45 GÜN İÇERİSİNDE PARTİYİ AÇIKLARIZ"

Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız.

Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Örneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık.

Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız.

Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir.

Türkiye'de siyasetin kalitesini toptan yükseltmemiz lazım. Sadece bizim değil toplumsal dayanışma ile yükselmemiz lazım. En büyük hayalim bu ülkenin bütün gençlerinin sınavlarına güvenmelerin sağlamak. Güven unsuru azaldı. Kimse güvenmiyor sınavlara. 83 milyonun sınavlara güvendiği bu ülkenin sınavları dürüsttür güvenilirdir diyebilmek buradan başlarsak toplumsal barışa kalkınmaya iç barışa terörle mücadeleye katkısı olur.