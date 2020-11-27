Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Mahkeme, ayrıca sanıklar Lapanta ile Koçoğlu'nun astı konumundaki dönemin İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve üstü konumundaki dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın, Yargıtay 5. Dairesince aynı arama kurtarma faaliyetine ilişkin yargılandıkları, bu nedenle aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyalarının birleştirilip birleştirilmeyeceğinin ilgili daireye sorulmasına karar verdi.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame , 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İhbar ve tanık ifadeleri, hayatını kaybeden İsmail Güneş'in 112 Acil Komuta Merkezi ile görüşmeleri, jandarmaya yapılan ihbarlar, yer tespiti ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, birçok rapora da yer verildi.

Olay günü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce olumsuz hava koşullarının belirtildiği aktarılan iddianamede, uçuş için meteorolojik şartların elverişli olmadığının uçuş öncesinde anlaşıldığı, görerek uçuşa müsait olsa dahi emniyetli seyrüsefer imkanı olmayan bu durumda helikopterin kalkışına izin verilmemesi, yahut kalkmaması gerektiğinin pilota ihtar edilmesi gerektiği ifade edildi.

Uçuş emniyeti ile ilgili bu hususun denetiminden en üst düzeyde olay tarihinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Sivil Havacılık Genel Müdürü olan şüpheliler Ali Arıduru ve Orhan Birdal'ın sorumlu olduğu değerlendirilen iddianamede, söz konusu helikopterin, uçuş planının, Türk Havacılık Bilgi Yayınlarında belirtilen kurallar ve koşulları sağlamadığı için usulüne uygun olmadığı, bu nedenle helikoptere kalkış izninin verilmemesi gerektiği, yahut helikopterin kalkmaması gerektiğinin ihtar edilmesi gerektiği kaydedildi.