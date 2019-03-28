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"Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

Araştırmacı yazar Hakkı Öznur: - "Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi. Türkiye onu çok sevmişti. Yokluğunu da derinden hissediyor. Muhsin başkan milletin adamıydı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Hiçbir zaman da nefsinin esiri olmadı" - "Dik durdu ve doğru yaşadı. Her zaman ülküsünün peşinde koştu. Hep darbelerle ve cuntalarla mücadele etti. Onun 55 yıllık hayatına baktığımızda bunun 10 senesi zindanlarda geçti. 4 kez idamla yargılandı ve en zalim işkenceleri gördü. Ama bir gün bile Allah'ın davasından taviz vermedi"

Araştırmacı yazar Hakkı Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi. Türkiye onu çok sevmişti. Yokluğunu da derinden hissediyor. Muhsin başkan milletin adamıydı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Hiçbir zaman da nefsinin esiri olmadı." dedi.

Öznur, Genç Arkadaş Öğrenci Topluluğu tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu'nda düzenlenen "Yarım Kalmış Bir Hikaye: Muhsin Yazıcıoğlu" konferansında, Muhsin Yazıcıoğlu'nun her zaman Türk gençliğine güvendiğini söyledi.

Konferansın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öznur, "Öncelikle Yeni Zelanda'da şehit olan 50 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı Amerika ve Batı'daki İslamofobinin geldiği yeri göstermektedir. Dünyanın her yerinde Müslümanlara yönelik katliam ve soykırımlar devam ediyor. Yeni Zelanda'daki saldırının arkasında da küresel emperyalizm var." diye konuştu.

- "Muhsin Başkan milletin adamıydı"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Öznur, şöyle devam etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Ortadoğu Projesine karşı çıktığı için şehit edildi. Kendisi emperyalizmle mücadele etti. Daha sonra Keş Dağı'nda şehit düştü. Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi. Türkiye onu çok sevmişti. Yokluğunu da derinden hissediyor. Muhsin Başkan, milletin adamıydı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Hiçbir zaman da nefsinin esiri olmadı. Tüm hayatına baktığımızda makamlar, mevkiler ve ikballer onun için hep geçiciydi. Onun için önemli olan tek şey Allah'ın rızasını kazanmaktı. Ülkesine, milletine ve devletine hizmet yolunda Keş Dağı'nda şehit düştü."

- "Bir gün bile Allah'ın davasından taviz vermedi"

Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu ile 22 yılının beraber geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O bizim liderimizdi, genel başkanımızdı, ağabeyimizdi, dostumuzdu ve canımızdı. Kısacası gönül insanıydı. Her zaman sevgi dilini kullanırdı ve merhametliydi. Bir gün bile kimsenin kalbini kırdığını hatırlamıyorum. Ötekileştirici değildi. Her zaman kamplaşma ve kutuplaşmaya karşı çıktı. İlkeli, tutarlı ve seviyeliydi. Dik durdu ve doğru yaşadı. Her zaman ülküsünün peşinde koştu. Hep darbelerle ve cuntalarla mücadele etti. Onun 55 yıllık hayatına baktığımızda bunun 10 senesi zindanlarda geçti. 4 kez idamla yargılandı ve en zalim işkenceleri gördü. Ama bir gün bile Allah'ın davasından taviz vermedi."

Programa, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Mercan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur Konferans Muhsin Yazıcıoğlu NEÜ

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