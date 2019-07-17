Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi kültür merkezinde yaşatılacak

Merkezin Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında açılacağını ve birçok faaliyetin burada yürütüleceğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Turgut Özal Caddesi üzerinde projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, iş ve işlemleri İl Özel İdaresince yürütülen kültür merkezinde incelemede bulundu.

"Bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı alınan kararla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu olacak. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz, milletvekillerimiz, belediye başkanımızla yaptığımız istişare ile bu isim uygun görüldü. Sivas, tarihi ve kültürel zenginlikleri sinesinde barındırdığı gibi çok önemli şahsiyetlerin de memleketi olarak zihinlerdeki yerini almıştır. Bu mirasın emanetçisi olan bizler de değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının sorumluluğundayız. Nuri Demirağ, Aşık Veysel, Şems-i Sivasi, Muzaffer Sarısözen gibi birçok değerli şahsiyetimizin ismi şehrimizin değişik yerlerinde ölümsüzleştiği gibi bu toprakların yetiştirdiği örnek bir vatansever olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi de kültür merkezimizde ölümsüzleşecek. Şehrimize hayırlı olsun."

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının karşısında bulunan 9 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen kültür merkezi, 2 bodrum, 1 zemin ve 2 normal kattan olmak üzere toplam 5 kattan oluşacak. 2 bin 540 metrekarelik zemin katta 745 kişilik salon ve sahne yer alacak.

