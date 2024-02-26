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  4. Muhtar cinayeti! Yerel seçim yaklaşırken... Cinnet getirdi, rakibini bıçakladı

Muhtar cinayeti! Yerel seçim yaklaşırken... Cinnet getirdi, rakibini bıçakladı

26.02.2024 13:32
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, Çankırı'dan korkunç bir haber geldi. Çerkeş'te Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y., muhtar adayı Erdal Dağıstan'ı bıçaklayarak katletti.

Muhtar cinayeti! Yerel seçim yaklaşırken... Cinnet getirdi, rakibini bıçakladı

Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.

HASTANADE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

FSDFA

Erdal Dağıstan

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı. Muhtar Kadir Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muhtar Çankırı
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