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Muhtar değişimini sabaha kadar davul zurnayla oynayarak kutladılar

01.04.2024 14:44
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Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde mevcut muhtar seçimi kaybederken, köylüler yeni muhtarın zaferini sabaha kadar davul ve zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Muhtar değişimini sabaha kadar davul zurnayla oynayarak kutladılar

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde muhtarlık için 3 aday yarıştı. Mevcut muhtar Hatice Şahin 132 oy alırken, Recep Coşgun 276 oyla seçimi kazandı. Aydemir Tüzün ise 62 oy aldı.

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Seçimin tamamlanmasının ardından köylüler muhtar değişimini araç konvoyu ve davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

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Araçlarla konvoy oluşturan köylüler, köy meydanında meşalelerle davul ve zurna eşliğinde oynadı.

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Köylüler daha sonra köy kıraathanesine geçerek burada da sabaha kadar oynayarak yeni muhtarın zaferini kutladı. (İHA)

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b1896513-14a8-40c5-a913-df5642a77071Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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