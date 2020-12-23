Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

İstanbul Anadolu 8. Asliye ceza mahkemesinde görülen duruşmaya Metin Akpınar ve avukatları İsmet Atilla Hekimoğlu, Burçin Hekimoğlu katıldı. Müjdat Gezen duruşmaya katılmadı. Gezen'in avukatları Deniz Şeren ve Fuat Selvi ile şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da duruşmada hazır bulundu. Müjdat Gezen'in avukatları, mazeret dilekçesi bildirdiler. Dilekçede Gezen'in sağlık sorunları gerekçe gösterildi. Kimlik tespiti sırasında tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyen Metin Akpınar, aylık gelirinin de ortalama 6 bin TL olduğunu belirtti.

Kimlik tespitinden sonra savunmasını yapan Akpınar, katıldığı televizyon programında sarf ettiği iddianameye konu sözleri baskı altında kalmadan söylediğini belirterek, "Baskı altında kalmadan özgür irademle söylediğim sözlerdir" dedi.

Gençliğinden itibaren yaşamını sanata adadığını söyleyen Akpınar, "Ben, benliğim, kimliğim, kişiliğim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşıma geldim" dedi. Katıldığı televizyon programında sanattan bahsettiğini söyleyen Akpınar, "Ayrıca demokrasi ve bizi demokrasiye götüren aşamalardan bahsettim. Bu bir durum tespitidir. Ben o sözleri silah altında zorla söylemedim, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız net olarak hedef gösterilmemiştir. Doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.