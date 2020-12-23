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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

23.12.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

Bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan açılan davaya başlandı.

İstanbul Anadolu 8. Asliye ceza mahkemesinde görülen duruşmaya Metin Akpınar ve avukatları İsmet Atilla Hekimoğlu, Burçin Hekimoğlu katıldı. Müjdat Gezen duruşmaya katılmadı. Gezen'in avukatları Deniz Şeren ve Fuat Selvi ile şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da duruşmada hazır bulundu. Müjdat Gezen'in avukatları, mazeret dilekçesi bildirdiler. Dilekçede Gezen'in sağlık sorunları gerekçe gösterildi. Kimlik tespiti sırasında tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyen Metin Akpınar, aylık gelirinin de ortalama 6 bin TL olduğunu belirtti.

Kimlik tespitinden sonra savunmasını yapan Akpınar, katıldığı televizyon programında sarf ettiği iddianameye konu sözleri baskı altında kalmadan söylediğini belirterek, "Baskı altında kalmadan özgür irademle söylediğim sözlerdir" dedi.

Gençliğinden itibaren yaşamını sanata adadığını söyleyen Akpınar, "Ben, benliğim, kimliğim, kişiliğim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşıma geldim" dedi. Katıldığı televizyon programında sanattan bahsettiğini söyleyen Akpınar, "Ayrıca demokrasi ve bizi demokrasiye götüren aşamalardan bahsettim. Bu bir durum tespitidir. Ben o sözleri silah altında zorla söylemedim, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız net olarak hedef gösterilmemiştir. Doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

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Akpınar, olası bir ceza alması durumunda cezaya ilişkin olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğini beyan etti.

Akpınar'ın avukatları sağlık sorunları ve yaşını gerekçe göstererek müvekkillerinin önümüzdeki duruşmalardan vareste (muaf) tutulmasını istediler. Müjdat Gezen'in avukatı Deniz Şenel, "Müvekkilimiz kronik bel fıtığı sorunu yaşıyor. Yürüyemez halde. Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bir sonraki celse hazır edeceğiz. Beyanı alındıktan sonra savunmada bulunacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Gökhan Arslanoğlu da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Müjdat Gezen'in mazeretini kabul eden, Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Konuşmalarda Cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlendiği belirtilen iddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1'er yıl 2'şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

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