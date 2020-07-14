Mülki İdare Amiri kimdir? Mülki idare Amiri ne iş yapar? Mülki İdare Amiri ne kadar maaş alır?

427 mülki idare amirinin atama işleminin ardından vatandaşların mülki idare amirliği mesleğine olan ilgisi arttı. “Mülki yönetim ne demek” sorusuna cevap bulmak için araştırmalarını arttıranlar devlet memuru olabilmenin yollarına da deniyor. Devlet memuru olma hayaline sahip olanlar atamaların ardından konuya olan alakasını çoğalttı. Peki mülki idare amiri nedir? Mülki idare amiri nasıl olunur?

Mülki İdare Amirleri sınıfında kimler yer alır? Mülki İdare Amirliğinin Görev ve Sorumlulukları nelerdir?

Arapçadan Türkçe’ye yerleştirilen mülk kavramı devletin taşınmaz mallarını yani ülke topraklarının bütününü ifade eder. Mülki idare yönetimi ise taşra kamu yönetimini merkezini oluşturur.

Mülki İdare Amirliği 657 sayılı kanun uyarınca kamu hizmetinde çalışan kişilerin görevlerini ve sorumluluklarını tanımlar. İlgili kanun çerçevesinde mülki idare amirliği statüsünde vali, vali yardımcısı, kaymakam, müsteşar, müsteşar yardımcıları, kaymakam adayları ve hukuk işleri müdürleri görev yapar.

Vali Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

Vali temelde illeri yönetmek için görevlendirilen kişileri ifade eder. İl içerisinde yer alan bakanlıklar tarafından görevlendirilenler valinin emirleriyle çalışma hayatını sürdürür. İl bazında valiler cumhurbaşkanlığını temsilen görevlerini yerine getirir. Valiler yürütme organına devamı niteliğinde illerin yönetiminden sorumludur. Özerk tüzel kişilik olarak kabul edilen belediye başkanlarının aksine valiler devlet tüzelliğine bağlıdır. Valiler doğrudan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile göreve getirebileceği gibi seçimlerle de belirlenebilir. Valilerin görev ve yetkileri ise belirlenmiştir.