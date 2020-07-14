Mülki İdare Amiri kimdir? Mülki idare Amiri ne iş yapar? Mülki İdare Amiri ne kadar maaş alır?

427 mülki idare amirinin atama işleminin ardından vatandaşların mülki idare amirliği mesleğine olan ilgisi arttı. “Mülki yönetim ne demek” sorusuna cevap bulmak için araştırmalarını arttıranlar devlet memuru olabilmenin yollarına da deniyor. Devlet memuru olma hayaline sahip olanlar atamaların ardından konuya olan alakasını çoğalttı. Peki mülki idare amiri nedir? Mülki idare amiri nasıl olunur?
Arapçadan Türkçe’ye yerleştirilen mülk kavramı devletin taşınmaz mallarını yani ülke topraklarının bütününü ifade eder. Mülki idare yönetimi ise taşra kamu yönetimini merkezini oluşturur.
Mülki İdare Amirliği 657 sayılı kanun uyarınca kamu hizmetinde çalışan kişilerin görevlerini ve sorumluluklarını tanımlar. İlgili kanun çerçevesinde mülki idare amirliği statüsünde vali, vali yardımcısı, kaymakam, müsteşar, müsteşar yardımcıları, kaymakam adayları ve hukuk işleri müdürleri görev yapar.
Vali temelde illeri yönetmek için görevlendirilen kişileri ifade eder. İl içerisinde yer alan bakanlıklar tarafından görevlendirilenler valinin emirleriyle çalışma hayatını sürdürür. İl bazında valiler cumhurbaşkanlığını temsilen görevlerini yerine getirir. Valiler yürütme organına devamı niteliğinde illerin yönetiminden sorumludur. Özerk tüzel kişilik olarak kabul edilen belediye başkanlarının aksine valiler devlet tüzelliğine bağlıdır. Valiler doğrudan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile göreve getirebileceği gibi seçimlerle de belirlenebilir. Valilerin görev ve yetkileri ise belirlenmiştir.
Valiler İçişleri Baknalığı’na bağlı olarak görev yaparlar. Bu nedenle vali olma şartları bakanlık tarafından belirlenmiştir. İlk adımda vali olmak isteyenlerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ya da İşletme fakültelerinden mezun olması gerekir. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına girerek başarılı bir sonuç elde etmeleri istenir. Deneyim sahibi olan kaymakam, İçişleri Bakanlığı çalışanları ya da Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları vali olarak önerilir. Bu kişilerin vali olabilmesi için ise önerinin Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanlığı aracılığıyla onaylaması sonucunda atama gerçekleşir.
Kaymakam ilçelerdeki yönetimden sorumlu en yetkili kişidir. Devlet tüzelliğine bağlı olarak görev yapan kaymakamlar ilçelerde cumhurbaşkanlığı adına görevlerini yürütür.
Kaymakam olmak isteyenlerin Siyasal Bilimler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden 4 yıllık eğitim alarak mezun olmaları gerekir. 2018 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte sosyoloji, psikoloji ve halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerden mezun olanların da kaymakam olabilmesinin yolu açıldı. İlgili bölümlerden mezun olanların İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaymakamlık sınavına girmesi ve başarı göstermesi gerekir. Ardından kaymakamlar için 3 yıllık zorunlu staj dönemi başlar. Son adımda ise İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kaymakamlık listesi Cumhurbaşkanı aracılığıyla onaylandıktan sonra atama tamamlanır.