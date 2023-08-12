Münnevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme! Avukat Rezan Epözdemir paylaştı... Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik talep reddedildi

Yıllar önce Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u vahşice katlettiği cinayet Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Herkesi yasa boğan olay yeniden gündem oldu. Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Münevver Karabulut cinayetine dair yeni gelişmeyi açıkladı.

"HAFTA İÇİ BİREYSEL BAŞVURU YAPILACAKTIR"

Epözdemir paylaşımında "Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'na yaptığımız kanun yararına bozma başvurusu reddedilmiş olup, tarafımızca bu konuda hafta içi Anayasa Mahkemesine hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapılacaktır. Bu konuda hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacak ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





