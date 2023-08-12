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  4. Münnevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme! Avukat Rezan Epözdemir paylaştı... Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik talep reddedildi

Münnevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme! Avukat Rezan Epözdemir paylaştı... Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik talep reddedildi

12.08.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yıllar önce günlerce konuşulan, herkesi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'yi sarsan cinayete ilişkin gelişmeyi avukat Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'na yaptıkları kanun yararına bozma başvurusunun reddedildiğini belirtip, hafta içi AYM'ye hak ihlali gerekçesiyle başvurulacağını söyledi.

Münnevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme! Avukat Rezan Epözdemir paylaştı... Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik talep reddedildi

Yıllar önce Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u vahşice katlettiği cinayet Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Herkesi yasa boğan olay yeniden gündem oldu. Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Münevver Karabulut cinayetine dair yeni gelişmeyi açıkladı.

"HAFTA İÇİ BİREYSEL BAŞVURU YAPILACAKTIR"

Epözdemir paylaşımında "Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'na yaptığımız kanun yararına bozma başvurusu reddedilmiş olup, tarafımızca bu konuda hafta içi Anayasa Mahkemesine hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapılacaktır. Bu konuda hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacak ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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