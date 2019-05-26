KUDÜS (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığından, Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Yahudileştirme politikalarına maruz kaldığı ve buna karşı sadece murabıtların (gönüllü bekçiler) mücadele ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini güvene almak için murabıtları ve itikaf ibadetinde bulunan Müslümanları zor kullanarak Harem-i Şerif’teki Kıble Mescidi'ne kapatması kınandı.

Açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeye çalıştığına işaret edilerek, "Murabıtlar ve itikaftaki Müslümanlar, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi ve bölünmesi politikalarına karşı verdiği mücadelede yalnız başlarına bırakılmış. Murabıtlar, Mescid-i Aksa’yı yalnız başlarına koruyor. Öte yandan ise bir milyardan fazla Müslüman, bu tehlikeyi ve yaşanan bu yalnızlığı görmezden geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Uygulanmayan kınama ve açıklamaların hiçbir değerinin olmadığı vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağan toplantısında yaşananların Filistin Dışişleri Bakanlığınca gündeme getirileceği belirtildi.