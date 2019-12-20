Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı'nda altın madeni arama çalışmasına ilişkin olumlu verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu mahkeme tarafından iptal edildi.

Çalışmalara ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle Kütahya İdare Mahkemesi'nde açılan davada karar açıklandı.

Mahkemenin kararında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu" kararının, harita mühendisliği açısından koordinatları onaylanan keşif ve ilgili bölümlerde yer alan açıklamalar bağlamında, biyoloji ve kimya bilimi ile çevre, hidrojeoloji, jeoloji, maden, orman ve ziraat mühendislikleri açısından uygun olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Projenin insan sağlığı, orman ve bitki varlığı, hayvanlar, yeraltı ve yüzey suları ile tarım alanları açısından önem arz eden riskler barındırdığı aktarılan kararda, "ÇED raporunun anılan risklere yönelik alınacak tedbirler bakımından yetersiz olduğu ve birtakım eksiklikler içerdiği, başka bir ifadeyle söz konusu risklerin, dava konusu ÇED raporu ile alınması taahhüt edilen tedbirlerle giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, 08.05.2019 tarihli ve 5508 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denildi.