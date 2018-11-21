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Murat Karayalçın'dan CHP'yi karıştıracak 'Mansur Yavaş' çıkışı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 07:49 | Son Güncelleme

Murat Karayalçın, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir adayının 'mutlaka' CHP'li olması gerektiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi için yarışacağı ileri sürülen Mansur Yavaş için 'üyemiz değil' dedi. Karayalçın, açıklamasında "Başka siyasetlerden isimleri transfer edip onu aday göstererek sonuç elde edemediğimiz de bir gerçek" ifadesini kullandı.

Murat Karayalçın'dan CHP'yi karıştıracak 'Mansur Yavaş' çıkışı

Murat Karayalçın, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. “Ankara'da, İstanbul'da CHP'nin adayları kimler olmalı?” sorusuna "CHP'nin adayı CHP'li olmalı" yanıtını veren Karayalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan gelen ve milletvekili seçilen İlhan Kesici de Mehmet Bekaroğlu'da Bülent Kuşoğlu'da, partimizin üyesi. Başka partilerden kim gelirse bizim canımız ciğerimiz. 2014 seçimini kaybeden Mansur Yavaş, seçim sonrası CHP'den istifa edip dilekçesini Yargıtay Başsavcılığı'na verdi. Şimdi ‘rozetsiz aday' diyor. Benim yakamda CHP rozeti vardı ama tarafsız belediye başkanıydım. Evet, CHP'nin başkan adayları partili olmalıdır ama CHP-İYİ Parti yönetimlerinin sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunu da saklı tutuyorum"

"SONUÇ ELDE EDEMEDİĞİMİZ BİR GERÇEK"

Karayalçın, 'ittifak' konusuyla ilgili olarak da “Yerel seçimde ulusal düzeyde bir ittifak bence anlamsızdır, işin mantığına da terstir. Yerel seçimlerde yerel düşüncelerin, kaygıların, yaklaşımların öne çıkması gerekir" dedi. Karayalçın "Eğer iki parti arasında müzakere yapılıyorsa ittifak anlayışı içinde değil de bu bağlamda müzakere yapılmalı" ifadesini kullandı. Yerel örgütlere, ittifak görüşmeleri için yetki verilmesini öneren Karayalçın, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de mutlaka CHP'li adaylar gösterilmesini önererek şöyle konuştu:

“Adaylarımızı iftihar ederek sunmalıyız. Başkanlık için her yerde çok sayıda isim var. Ne yazık ki CHP'de gösterilecek aday bulunamıyor gibi bir izlenim var. Sosyal demokrat inançlar doğrultusunda hangi siyaseti izlememiz gerekiyorsa onu izlemeli, hangi araçları kullanmamız gerekiyorsa onu kullanmalıyız. Başka siyasetlerden gelenleri memnuniyetle kucaklarız. Onlarla birlikte yola devam ederiz. Ancak şunu da belirtmem gerekir: Başka siyasetlerden isimleri transfer edip onu aday göstererek sonuç elde edemediğimiz de bir gerçek.

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