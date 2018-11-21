Murat Karayalçın'dan CHP'yi karıştıracak 'Mansur Yavaş' çıkışı

Murat Karayalçın, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. “Ankara'da, İstanbul'da CHP'nin adayları kimler olmalı?” sorusuna "CHP'nin adayı CHP'li olmalı" yanıtını veren Karayalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan gelen ve milletvekili seçilen İlhan Kesici de Mehmet Bekaroğlu'da Bülent Kuşoğlu'da, partimizin üyesi. Başka partilerden kim gelirse bizim canımız ciğerimiz. 2014 seçimini kaybeden Mansur Yavaş, seçim sonrası CHP'den istifa edip dilekçesini Yargıtay Başsavcılığı'na verdi. Şimdi ‘rozetsiz aday' diyor. Benim yakamda CHP rozeti vardı ama tarafsız belediye başkanıydım. Evet, CHP'nin başkan adayları partili olmalıdır ama CHP-İYİ Parti yönetimlerinin sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunu da saklı tutuyorum"

"SONUÇ ELDE EDEMEDİĞİMİZ BİR GERÇEK"



Karayalçın, 'ittifak' konusuyla ilgili olarak da “Yerel seçimde ulusal düzeyde bir ittifak bence anlamsızdır, işin mantığına da terstir. Yerel seçimlerde yerel düşüncelerin, kaygıların, yaklaşımların öne çıkması gerekir" dedi. Karayalçın "Eğer iki parti arasında müzakere yapılıyorsa ittifak anlayışı içinde değil de bu bağlamda müzakere yapılmalı" ifadesini kullandı. Yerel örgütlere, ittifak görüşmeleri için yetki verilmesini öneren Karayalçın, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de mutlaka CHP'li adaylar gösterilmesini önererek şöyle konuştu: