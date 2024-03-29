Murat Kurum Baykar'ı ziyaret etti! 'Bugün yeni çok şey öğrendim'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Baykar firmasını ziyaret ederek Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Kurum, ziyarete ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum paylaşımında şunları ifade etti:

"Bugün Milli Teknoloji Hamlesi’nin lokomotifi Baykar’ı ziyaret ettik. Türk savunma sanayinin göz bebeği İHA ve SiHA’ları yerinde inceledik.

Merhum Özdemir Bayraktar’tan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık.

Bugün yeni çok şey öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Türkiye’ye, Türk gençliğine, Türkiye’nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a bu buluşmaya yaptığı samimi ev sahipliği için yürekten teşekkür ediyorum."

Bugün #MilliTeknolojiHamlesi’nin lokomotifi Baykar’ı ziyaret ettik.



Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA’ları yerinde inceledik.



Merhum Özdemir Bayraktar’tan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık.



Bugün yeni çok şey öğrendim.… pic.twitter.com/k0aORnJB01 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 28, 2024







